MasterChef ekşili köfte tarifi: Lezzeti damak çatlatan ekşili köfte yapımı

2 Kasım Pazartesi akşamı MAsterChef Türkiye yarışmasında, yarışmacılar şefler için ekşili köfte tarifi hazırladı. Tartışmalar yaratan ekşili köfte tarifi nasıl yapılır, merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Yarım kg kıyma
Bir adet soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım su bardağı pirinç
3 su bardağı su
Bir adet limon
Bir yumurta sarısı
Bir çorba kaşığı tereyağı
Tuz ve karabiber
Soğanı rendelenir, pirinç yıkanıp süzülür. Maydanozlar ince ince kıyılır. Kıyma derin bi kaba alınır.
Soğan, prinç, maydonoz, tuz ve karabiber kıymaya eklenir. Kıymayı yoğurun ve küçük yuvarlak parçalar halinde tepsiye dizin.
Suyu tencereye alıp tuz ve tereyağı ekleyerek kaynatın. Köfteleri ilave edip orta ateşte 20 dakika kadar pişirin.
Bir kasede yumurta sarısıyla limon suyunu çırpılır. Yemeğin suyundan 1-2 kaşık ekleyip karıştırarak ılıştırılır. Hazırladığınız terbiyeyi kaşık kaşık tencereye ilave edip ateşten alın.
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