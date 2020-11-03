MasterChef ekşili köfte tarifi: Lezzeti damak çatlatan ekşili köfte yapımı

2 Kasım Pazartesi akşamı MAsterChef Türkiye yarışmasında, yarışmacılar şefler için ekşili köfte tarifi hazırladı. Tartışmalar yaratan ekşili köfte tarifi nasıl yapılır, merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

MALZEMELER

Yarım kg kıyma

Bir adet soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Bir adet limon

Bir yumurta sarısı

Bir çorba kaşığı tereyağı

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Soğanı rendelenir, pirinç yıkanıp süzülür. Maydanozlar ince ince kıyılır. Kıyma derin bi kaba alınır.

Soğan, prinç, maydonoz, tuz ve karabiber kıymaya eklenir. Kıymayı yoğurun ve küçük yuvarlak parçalar halinde tepsiye dizin.

Suyu tencereye alıp tuz ve tereyağı ekleyerek kaynatın. Köfteleri ilave edip orta ateşte 20 dakika kadar pişirin.

Bir kasede yumurta sarısıyla limon suyunu çırpılır. Yemeğin suyundan 1-2 kaşık ekleyip karıştırarak ılıştırılır. Hazırladığınız terbiyeyi kaşık kaşık tencereye ilave edip ateşten alın.

