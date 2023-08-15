MasterChef elbasan tava tarifi! Nefis elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Elbasan tava, haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk'a bağlı Elbasan şehrinden alır. Türk mutfağında da yapılır. İşte leziz elbasan tava tarifi ve malzeme listesi...

MALZEMELER Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Sosu için:

1 su bardağı un

2 yumurta sarısı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı et suyu

Tuz

Üzeri için:

Kırmızı toz biber

TARİF Tereyağını tencerede eritin ve kuşbaşı etleri koyup 4-5 dk çevirin. Sonrasında kabuğunu soyup biraz iri doğranmış soğanları ve yemeklik doğranan biberleri koyun. Hafif kavurduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsakları ekleyin. 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Pişmesine yakın tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Etler piştiğinde etin suyunu bir su bardağı ayırın ve soğumasını bekleyin. Geniş bir kasede un, tuz, yumurta ve yoğurtu iyice çırpın. Soğumuş olan et suyunu da ilave ederek çırpmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvam almasına dikkat edin.

Etleri fırın kabına alın ve üzerine, hazırladığınız sosu dökün. En üste biraz kırmızı toz biber serpin ve 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

