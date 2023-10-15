MASTERCHEF ELEME ADAYLARI! 14 Ekim MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? İşte potadaki isimler

MasterChef'te kimlerin eleme potasında olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in jüri üyesi oldukları MasterChef All Star birbirinden zorlu ve çekişmeli mücadelelere imza atıyor. 14 Ekim Cumartesi akşamı MasterChef'te haftanın son eleme adayı da belli oldu. İşte MasterChef eleme adayları listesi

MASTERCHEF 14 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 7. ve son eleme adayını belirlemek için yapılan oyunun ikinci turunda birinci olarak çıkan Cemre eleme potasına girmekten kurtuldu. Son ikiye kalan Azize ve Tolga arasından eleme potasına giden 7.isim ise Tolga oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

MasterChef'in bu haftaki yedinci ve son eleme adayı ise Tolga oldu.



