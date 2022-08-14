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Masterchef enginar nasıl yapılır? En lezzetli zeytinyağlı enginar tarifi malzemeleri ve yapılışı

14.08.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef enginar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? merak konusu oldu. Masterchefin yeni bölümünde yarışmacılardan enginar yapılması istendi. Zeytinyağlı enginarın tarifini merak edenler ve denemek isteyenler enginar tarifinin en güzel ve en lezzetli tarifini internet üzerinden sorguluyorlar. İşte enginar tarifinin yapılışı ve malzeme listesi..

Masterchef enginar nasıl yapılır? En lezzetli zeytinyağlı enginar tarifi malzemeleri ve yapılışı

Ekranların sevilen yemek yarışması programında önlük yarışları sona erdi. Ana kadroya giremeyen yarışmacılar, Masterchef'in 14 Ağustos Pazar akşamı yayınlanacak bölümünde yedek yarışmacı olabilmek için mücadele ederek en güzel enginar tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler enginarın nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Enginar tarifini denemek isteyenler için enginar tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

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ZEYTİNYAĞLI ENGİNARIN EN GÜZEL TARİFİ

İçerdiği vitamin ve mineral değerleriyle tüm yemek tarifleri ve zeytinyağlılar içinde en çok sevilen ve sağlık dostu sebzelerin başında gelen enginarı denemeye ne dersiniz?

Enginar tarifi malzemeler;

  • 6 adet enginar
  • Yarım limon suyu (enginarları ovmak için)
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 su bardağı bezelye (haşlanmış ya da konserve)
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1,5 çay kaşığıTuz
  • 1 su bardağı su

Enginar tarifi yapılışı;

  1. Havuç ve patates minik küp şeklinde doğrayıp tencereye alalım, üzerini geçecek kadar su ekleyerek 10 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Burada sebzelerin hafif diri kalması gerekiyor.

  2. Sebzelerimiz piştikten sonra suyunu süzelim ve bir kenarda bekletelim.

  3. Ayrı bir tencereye bezelyeleri alarak üzerine su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Haşlanan bezelyelerin suyunu süzelim ve bir kenarda bekletelim.

  4. Soğanı yemeklik doğrayarak yarım çay bardağı zeytinyağında kavuralım.

  5. Üzerine patates ve havucu ekleyelim. Haşlanmış bezelyeyi de ilave ederek 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alalım.

  6. Enginarları kap içerisine alalım, yarım limon suyu ile ovalım ve tencereye dizelim.

  7. Orta kısımlarına hazırladığımız sebzelerden paylaştıralım. Kalan garnitürü de enginarların üzerine paylaştıralım.

  8. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, şeker, tuz ve suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım ve yemek kaynayıncaya kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirelim. Ortalama pişirme süresi 25 dakikadır.

  9. Pişen enginarları ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Servis tabağına alarak suyundan üzerine gezdirin. Dilerseniz üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Mükemmel lezzetteki enginarınız hazır, afiyet olsun.


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