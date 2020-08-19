MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!

Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye 2020 programında ilk takım oyunu oynandı. Ana kadroya seçilen 16 yarışmacı jüri üyelerinin verdiği menüyü eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Rekabetin üst seviyelere ulaştığı dakikalarda gözler Masterchef yarışmacısı Eray Aksungur’a çevrildi.

Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!

Eleme turlarını tamamlayarak ana kadro içerisinde yerini almayı başaran yarışmacılar arasındaki mücadele hırsı her geçen dakika artmaya devam ediyor. Masterchef programının son bölümünde mavi-kırmızı takım olarak ayrılan yarışmacılar jüri üyeleri tarafından hazırlanan menüde başarılı olmak için ter döktü. İlk defa takım olarak mücadele eden yarışmacılar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Özellikle Masterchef Eray ve Serhat arasındaki gerilim stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.

Masterchef Serhat’a kesin bir dille meydan okuyan Eray Aksungur, “Burada saygısızlık olmasın diye söylemedim ama Serhat daha önce, ‘Ben Amerika’da işi bıraktım. Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir’ diyor. Biz parasız, ailemizden destek almadan ne koşullardan geçerek buraya geldik. Belki benim Amerika’ya gitme şansım olmadı. Belki de buradaki çoğu kişinin olmadı. Eleme oyununda beni karşına çıkar, seni elemezsem benim adım da Eray değil” dedi.

Eray’ın bu sözlerine ise Serhat aynı sertlikte cevap verdi. Serhat “Senin seviyen ve imkanların; Amerika olabilir, uzay olabilir Bolu olabilir ya da buradan İzmit’e gitmek olabilir. Ben sana Rezzan örneğini vereceğim. Rezzan, Mersin’den ekmek parasını bırakıp geldi. Ben istersem uzaya gideyim ondan daha çok fedakarlık yapmış olmuyorum. Bu da onu benim rakibim yapıyor. Burada demagoji yapma. Ben yemem.” ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur2
1997 yılında doğan Eray Aksungur aslen Bolu’ludur. Masterchef Eray yaş olarak ise 23 yaşındadır. Aktif bir şekilde sektör içerisinde görev alan Eray Aksungur Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü’nden mezun olarak eğitimini tamamladı. Eğitimin sonrasında çalışma hayatına atılan Masterchef Eray İstanbul ve Bodrum’da aşçılık yaptı. Masterchef Türkiye 2020 kadrosunda yer almadan önce Eray Aksungur Show TV ekranlarına gelen ‘Yemek Akademesi’ yemek programına katıldı.
lezzet akademisi
Program formatı Hülya Ekşigil tarafından yazılan ve Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in sunumuyla Show TV ekranlarına gelen Lezzet Akademisi’nin jüri üyeliğini Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz yapmıştı. 2019 yılında bu programda başarılı bir grafik çizen Eray Aksungur, Masterchef’in güçlü adayları arasında yerini almayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Yaptığıyla dile düştü! Şaşkına çeviren hareketYaptığıyla dile düştü! Şaşkına çeviren hareket
43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti
Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti
Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...
Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...
Pınar Altuğ yaptığıyla sosyal medyanın diline düştü
Yaptığıyla dile düştü! Şaşkına çeviren hareket
Britney Spears babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor
Babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor
Edis ve Melisa Şenolsun hangi diziye konuk oluyor?
Edis ve Melisa Şenolsun hangi diziye konuk oluyor?
Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…
Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.