Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!

Eleme turlarını tamamlayarak ana kadro içerisinde yerini almayı başaran yarışmacılar arasındaki mücadele hırsı her geçen dakika artmaya devam ediyor. Masterchef programının son bölümünde mavi-kırmızı takım olarak ayrılan yarışmacılar jüri üyeleri tarafından hazırlanan menüde başarılı olmak için ter döktü. İlk defa takım olarak mücadele eden yarışmacılar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Özellikle Masterchef Eray ve Serhat arasındaki gerilim stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.

Masterchef Serhat’a kesin bir dille meydan okuyan Eray Aksungur, “Burada saygısızlık olmasın diye söylemedim ama Serhat daha önce, ‘Ben Amerika’da işi bıraktım. Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir’ diyor. Biz parasız, ailemizden destek almadan ne koşullardan geçerek buraya geldik. Belki benim Amerika’ya gitme şansım olmadı. Belki de buradaki çoğu kişinin olmadı. Eleme oyununda beni karşına çıkar, seni elemezsem benim adım da Eray değil” dedi.

Eray’ın bu sözlerine ise Serhat aynı sertlikte cevap verdi. Serhat “Senin seviyen ve imkanların; Amerika olabilir, uzay olabilir Bolu olabilir ya da buradan İzmit’e gitmek olabilir. Ben sana Rezzan örneğini vereceğim. Rezzan, Mersin’den ekmek parasını bırakıp geldi. Ben istersem uzaya gideyim ondan daha çok fedakarlık yapmış olmuyorum. Bu da onu benim rakibim yapıyor. Burada demagoji yapma. Ben yemem.” ifadelerini kullandı.