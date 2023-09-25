MasterChef Eren kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı hangi yıl yarıştı?

Eren Kaşıkçı, MasterChef All Star'ın bugün ekrana gelecek olan 99. bölümü öncesi merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Eski MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eren Kaşıkçı'nın hayatı ve biyografisi...

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı MasterChef Türkiye'nin eski şampiyonlarındandır.

Eren Kaşıkçı, yarışmaya Çanakkale Gökçeada'dan katılmıştı. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı evli ve bir çocuk sahibidir.

Sörf otelinde şeflik yapan Kaşıkçı rakiplerini eleyerek birinci olmayı başarmıştır.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI HANGİ YIL YARIŞTI?

Eren Kaşıkçı MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda rakiplerini eleyerek şampiyon olmuştur.

