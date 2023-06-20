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MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Esra Tokelli'nin hayatı

20.06.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Esra kimdir ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce MasterChef'te yarışan Esra Tokelli bu kez All Star'da yarışabilmek için yarışmada yer aldı. MasterChef All Star adayı Esra Tokelli'nin hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Esra Tokelli hangi sene yarıştı?

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Esra Tokelli'nin hayatı

Esra Tokelli MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele edecek yarışmacılardan biri. MasterChef 2020 sezonuyla hafızalara kazınan Esra Tokelli bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Esra'nın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Esra Tokelli evli mi? MasterChef Esra'nın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR, NERELİ?

Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 44 yaşında olan Esra, aslen Balıkesirli'dir. Mutfak konusunda eğitim almayan yarışmacı küçük yaşlardan bu yana mutfakta olduğunu belirtiyor.

MASTERCHEF KAPAK

Sosyal medya üzerinden yemek siparişi alan, hazırladığı yemek ve tatlıların satışını yapan Esra Tokelli, daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuştu. Bir oğlu olduğu bilinen MasterChef Esra, 2023 All Star için mücadele edecek.

İLK BEŞ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Diğer isimler ise şu şekilde:
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat

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