MasterChef Esra makyajsız haliyle programa çıktı! Doğal hali gündem oldu

MasterChef Esra programın son bölümüne makyaj yapmadan çıktı. Daha önceki bölümlerde genellikle yoğun makyaj tercih eden Esra Tokelli'nin doğal haline yorum yağdı.

Masterchef 2020 sezonunda yarışan Esra Tokelli, All Star kadrosuna giren 8. isim oldu.

Başarılı tabaklarıyla adından söz ettiren Esra Tokelli yoğun makyajlarıyla da dikkat çekiyor.

28 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunlmazlık oyunu gerçekleşti. Esra Tokelli'nin programa makyajsız çıkması dikkat çekti.

Kimi seyirciler doğal halini beğenirken kimileri makyajın daha çok yakıştığını savundu.



