MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Esra makyajsız haliyle programa çıktı! Doğal hali gündem oldu

MasterChef Esra makyajsız haliyle programa çıktı! Doğal hali gündem oldu

29.09.2023 15:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef programıyla tanınan Esra Tokelli yüzüne yaptığı yoğun makyaj ve uzun takma kirpikleriyle çok konuşulmuştu. Programın son bölümüne tamamen makyajsız çıkan Esra Tokelli'nin doğal hali sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Esra programın son bölümüne makyaj yapmadan çıktı. Daha önceki bölümlerde genellikle yoğun makyaj tercih eden Esra Tokelli'nin doğal haline yorum yağdı.

es2

Masterchef 2020 sezonunda yarışan Esra Tokelli, All Star kadrosuna giren 8. isim oldu.

369951483_296601136286904_3073620085620488829_n

Başarılı tabaklarıyla adından söz ettiren Esra Tokelli yoğun makyajlarıyla da dikkat çekiyor.

383729684_859625905368527_8688361706595094555_n

28 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunlmazlık oyunu gerçekleşti. Esra Tokelli'nin programa makyajsız çıkması dikkat çekti.

esra makyajsız

Kimi seyirciler doğal halini beğenirken kimileri makyajın daha çok yakıştığını savundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş
"6 ayda 15 bin lira vergi ödedi" iddiası olay oldu! Kocası tek tek anlattı"6 ayda 15 bin lira vergi ödedi" iddiası olay oldu! Kocası tek tek anlattı
Meedo boşanır boşanmaz bakın ne yaptıMeedo boşanır boşanmaz bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Esra Tokelli masterchef esra sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.