MasterChef falafel tarifi! Evde falafel nasıl yapılır? İşte malzemeleri, püf noktaları ve yapılışı

İçerisinde et bulunmamasına rağmen gayet doyurucu olan felafel, Lübnan mutfağından Türk sofralarına kadar uzanan en sevilen lezzetlerden biri olarak biliniyor. İşte lezzeti ve yapılışıyla merak edilen falafel tarifi!

MALZEMELER 1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kişniş (arzuya göre)

1/4 demet maydanoz

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı un

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Sosu için:

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

TARİF Öncelikle bir gece önceden suda bekletmiş olduğunuz nohutun suyunu süzmeli ve bir rondonun içine dökmelisiniz.

Ardından nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu bir kez çalıştırmalısınız.

Sonra doğradığınız maydonozları, taze soğanı ekleyip rondoda karıştırın. Robot malzemeleri çektikten sonra kendiniz de bir spatula yardımıylabiraz karıştırın. Karışıma bütün baharatları ve karbonatı da ekleyip tekrar rondoda çekin.

Hazırlanan karışımı derin bir kabın içerisine alıp unu ekleyip yoğurun.

Karışım hazır olduğunda üzerini bir streç film ile kaplayıp 1 saat buzdolabında bekletin.

Sosu hazırlamak için süzme yoğurdun içine sarımsağı, tahini, limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.

Falafel harcını buzdolabından çıkarıp elinizle cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayın.

Köfteleriniz hazır olduğunda kızdırdığınız yağın içerisine atıp kızartmaya başlayın.

Falafelleri kızartırken içlerinin iyi şekilde pişmesi için orta ateşte kızartmaya dikkat etmelisiniz.

Kızartmış olduğunuz falafel köftelerini hazırladığınız sos ile birlikte servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



