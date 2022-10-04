YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef falafel tarifi! Evde falafel nasıl yapılır? İşte malzemeleri, püf noktaları ve yapılışı

MasterChef falafel tarifi! Evde falafel nasıl yapılır? İşte malzemeleri, püf noktaları ve yapılışı

04.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde bir Lübnan lezzeti olarak bilinen falafel yapıldı. Falafel; nohut, taze yeşillik ve kuru baharattan tadını alan bir yemek olarak biliniyor. Falafelin evde pratik şekilde nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki falafel nasıl yapılır? İşte falafel malzemeleri, püf noktaları ve yapılışı...

MasterChef falafel tarifi! Evde falafel nasıl yapılır? İşte malzemeleri, püf noktaları ve yapılışı
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 374kal

İçerisinde et bulunmamasına rağmen gayet doyurucu olan felafel, Lübnan mutfağından Türk sofralarına kadar uzanan en sevilen lezzetlerden biri olarak biliniyor. İşte lezzeti ve yapılışıyla merak edilen falafel tarifi!

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı kişniş (arzuya göre)
  • 1/4 demet maydanoz
  • 2 dal taze soğan
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı un
  • Kızartmak için:
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • Sosu için:
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

TARİF

  • Öncelikle bir gece önceden suda bekletmiş olduğunuz nohutun suyunu süzmeli ve bir rondonun içine dökmelisiniz.
  • Ardından nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu bir kez çalıştırmalısınız.
  • Sonra doğradığınız maydonozları, taze soğanı ekleyip rondoda karıştırın. Robot malzemeleri çektikten sonra kendiniz de bir spatula yardımıylabiraz karıştırın. Karışıma bütün baharatları ve karbonatı da ekleyip tekrar rondoda çekin.
  • Hazırlanan karışımı derin bir kabın içerisine alıp unu ekleyip yoğurun.
  • Karışım hazır olduğunda üzerini bir streç film ile kaplayıp 1 saat buzdolabında bekletin.
  • Sosu hazırlamak için süzme yoğurdun içine sarımsağı, tahini, limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.
  • Falafel harcını buzdolabından çıkarıp elinizle cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayın.
  • Köfteleriniz hazır olduğunda kızdırdığınız yağın içerisine atıp kızartmaya başlayın.
  • Falafelleri kızartırken içlerinin iyi şekilde pişmesi için orta ateşte kızartmaya dikkat etmelisiniz.
  • Kızartmış olduğunuz falafel köftelerini hazırladığınız sos ile birlikte servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokusu acıktırıyor: Maç köftesi tarifi!Kokusu acıktırıyor: Maç köftesi tarifi!
Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınızPazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
falafel tarifi Masterchef falafel lübnan mutfağı püf noktaları falafel malzemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Fenomenin boynundaki altını zorla alıp...

Fenomenin boynundaki altını zorla alıp...

Şerbetli diye ağır olmasına gerek yok: Pofuduk revani tatlısı

Şerbetli diye ağır olmasına gerek yok: Pofuduk revani tatlısı

Kahvaltılarının aranan lezzeti: Çıtır çıtır pişi tarifi!

Kahvaltılarının aranan lezzeti: Çıtır çıtır pişi tarifi!

Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

Pişirmeden önce kesinlikle yıkamayın! Zehirleyebilir

Pişirmeden önce kesinlikle yıkamayın! Zehirleyebilir

İlginizi Çekebilir

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Geleceği Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceği Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.