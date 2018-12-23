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MasterChef finalde kim birinci oldu? Kerem ve Uğur kaç puan aldı? İşte MasterChef Türkiye 2018 şampiyonu!

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YAŞAM  | 23.12.2018 23:35 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye yarışmasının büyük finali Pazar akşamı ekrana geldi. Uğur ve Kerem arasında büyük bir mücadele yaşandı. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? finalde Kerem ve Uğur kaç puan aldı? MasterChef Türkiye'yi kim kazandı? Uğur mu Kerem mi?

Ünlü şefler Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadele büyük finalle noktalandı.

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MasterChef Türkiye yarı finallerinde rakiplerini geride bırakan Kerem ve Uğur finale kalan iki yarışmacı olmuştu. Canlı yayndaki finalde ise MasterChef yarışmasını kazanan isim açıklandı.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'Yİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yarışmasının canlı yayınında yarışmacılar kendilerine özel yemeklerini yaptılar. Yemekleri tadan jüri üyeleri yemekleri 30 puan üzerinden değerlendirdi. Kkazanan ismi ise Somer Somer Sivrioğlu açıkladı. MasterChef Türkiye 2018'in birincisi Uğur oldu. Türkiye'nin MasterChef'i olan Uğur mutluluğunu ailesiyle paylaştı.

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Yarışma sonunda ise jüri üyeleri finalde yarışmacıların puanlarını açıkladılar. Final etapları sonrasında toplam Uğur 69 puan alarak şampiyon olurken, rakibi Kerem ise 68 puanla ikinci oldu.

FİNALDE 5 AYRI ETAPTA YARIŞTILAR, ÜNLÜ ŞEFLERE KONUK OLDULAR!
MasterChef Türkiye'nin 23 Aralık Pazar ekrana gelen final bölümünde ise Kerem ve Uğur hünerlerini sergiledi. Final bölümü 5 etaptan oluştu. Hafta boyunca Kerem ve Uğur, üç ünlü şefin restoranına giderek onların istediği yemekleri yaptılar. İstanbul'un ünlü restoranlarının şefleri ve sahipleri Uğur ve Kerem'in yemeklerine puan verdi. Peki finalde Kerem ve Uğur kaç puan aldı?

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Yarışmacıları bu dört etabın ardından topladıkları puanlarla canlı yayındaki son final etabına geldi. Kerem ve Uğur kaderlerinin belli olacağı canlı yayındaki finalde Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun istediği yemekleri yaptı.

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KEREM VE UĞUR FİNALDE KAÇ PUAN ALDI?
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MasterChef Türkiye finalinde ilk etapta finalistler Kerem ve Uğur stüdyoda jürinin istediği kaz ciğeri yemeğini yaptılar. İlk etap sonunda Kerem toplamda 25 puan, Uğur ise 21 puan aldı. İkinci bölümde finalistler, Günaydın Et'in sahibi ünlü şef Cüneyt Asan'ın yanına gitti. Yarışmacılar Cüneyt Asan'ın tarifiyle et pişirdi. 1 saatin sonunda ise Cüneyt Asan'dan Uğur 8, Kerem ise 6 puan aldı.

Üçüncü etepta ise ünlü şef Tevfik Alpaslan'ın restoranına giden yarışmacılar balık yemeği yaptı. Tevfik'in değerlendirmesi sonrasında Uğur 7, Kerem ise 8 puan aldı. Üçünü etap sonrasında Kerem 39, Uğur ise 36 puana ulaştı. Dördüncü etapta ise Ali Şef'in restoranına giden finalistler kendilerinden istenen kuzu yemeğini yaptı. Puanlamada ise her iki yarışmacı da 8'er puan aldı.

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CANLI YAYINDAKİ BÜYÜK FİNALDE HEYECAN ARTTI!
Böylece finalistler canlı yayındaki 5. ve son etaba hafta boyunca topladıkları puanlarla geldiler. 5. ve son etaba Kerem 47, Uğur ise 44 puanla başladı. Böylece Kerem rakibinden 3 puan önde son yarışa girmiş oldu. Canlı yayında son yemeklerini yapan yarışmacılar ise büyük finalde 30 puan üzerinden değerlendirecekler.


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