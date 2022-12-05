MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun elendi mi?

MasterChef Gamze’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef’te dün akşam yaşanan eleme gecesinde değişen puanlama sistemiyle birlikte yarışmacılar potadan çıkabilmek için epey ter döktü. Masterchef Türkiye’de zorlu geçen dakikaların ardından gecenin sonunda elenen isim Gamze oldu.

İşte 1988 doğumlu Gamze Tosun hakkında bilgiler

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

1988 İstanbul doğumlu olan Masterchef Gamze TOSUN, lisede çocuk gelişimi bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Çocuk Gelişimi Bölümü’ne başladı. Üniversite hayatı hala devam etmektedir.

DAHA ÖNCE DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Gamze geçen yıl da yarışmaya katılmış ve ikinci turda elenmişti. Bu yıl daha çok hazırlandığını her defasında söyleyen ve aşamaları başarıyla geçerek ana kadroya girmeye hak kazanan Gamze, imkanlarının el verdiğince belediyenin ve katılabildiği diğer bütün yemek eğitimlerine katıldığını, kendini geliştirebilmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Yarışmaya katılırken amacının kadınların ve özellikle ev hanımlarının neler yapabileceğini, nerelere gelebileceğini göstermek olduğunu belirten Masterchef Gamze 5 çocuk annesi olan bir ev hanımıdır. Eşi ise itfaiyecidir. Eşinin ve çocuklarının yemeğe düşkün olduğunu söyleyen Gamze kendini de mutfakta çok mutlu hissettiğini ve yemek yapmaktan keyif aldığını söylüyor.

YARIŞMANIN DOKUZUNCUSU OLDU

Somer SİVRİOĞLU, Danilo ZANNA ve Mehmet YALÇINKAYA şeflerden oldukça övgü alan Gamze’nin Masterchef hayatı dün akşamki eleme ile son buldu. Gamze Masterchef Türkiye 2022’nin 9.su olarak yarışmaya veda etti.

