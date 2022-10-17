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  4. MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Görkem’den iddialı Çağatay yorumu: Benim için önemli değil

MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Görkem’den iddialı Çağatay yorumu: Benim için önemli değil

17.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Görkem ile ilgili bilgiler araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya Çağatay veda etti. Yeni bölüm fragmanında Görkem, Çağatay hakkında iddialı bir açıklamada bulundu. Peki, MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Görkem’den iddialı Çağatay yorumu: Benim için önemli değil

MasterChef Görkem şeflerin Çağatay’ın elemesi hakkında fikrini sormasının ardından, ‘Herkes Çağatay ilk dört ilk dört diyordu. Kimse bizi görmüyordu. Madem öyle adam gitti yani yapacak bir şey yok. Ben aşağıda değilsem kimin gittiği benim için önemli değil açıkçası.’ dedi. İşte Ankaralı olan Görkem Ünal hakkında bilgiler

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

MasterChef Görkem 28 yaşında. Yarışmaya Ankara’dan katılan Görkem aşçılık yapıyor. Yarışmacı pizza restoranında şef olarak çalıştığını açıklamıştı. Görkem Ünal ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

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