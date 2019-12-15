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MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha: Sadece neden kapalı olan suçlanıyor?

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7 milyonluk villasıyla olay olan MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan villasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. MasterChef Güzide açıklamasında "sadece neden kapalı olan suçlanıyor" dedi.

MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha: Sadece neden kapalı olan suçlanıyor?

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı da merak konusu oldu. Bu isimlerden birisi de Güzide Mertcan idi.

Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ve özel hayatı merak konusu oldu.

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Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmış hatta Güzide Mertcan'ın eşinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları bile ortaya dökülmüştü.

7 milyonluk villasıyla gündem olan MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!7 milyonluk villasıyla gündem olan MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Güzide gelen eleştirilere dayanamayarak bir açıklama yapmış ve açıklamasında "Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü" demişti.

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MasterChef Güzide Instagram hesabından soru cevap yaptı. Kendisine villa sorulan Güzide yine bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?"

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