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  4. MasterChef Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımından sonra paylaştı! Tepki çekti

MasterChef Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımından sonra paylaştı! Tepki çekti

11.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef ile tanınan Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımından sonra eğlencesine devam edince eleştiri topladı.

MasterChef Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımından sonra paylaştı! Tepki çekti

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışma programının en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, uzun bir süre 7 milyon TL değerindeki villası ve lüks yaşantısıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen eski yarışmacı şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında. Gezdiği yerleri paylaşan Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra eğlenceli paylaşımlarına devam edince eleştiri topladı.

Güzide Mertcan kendisine gelen bir yoruma şu yanıtı verdi:

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"Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yok müslüman kardeşlerimiz ölüyorsa bizimde ölmemiz lazım , kafamıza sıkcaz ki instagramdan eleştirenler rahatlayacak

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