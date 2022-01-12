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MasterChef hayallerini noktalayan Sergen Özen'den veda paylaşımı: Ailemsiniz artık

12.01.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Sergen Özen, çeyrek finalde yarışmaya veda etmişti. MasterChef'e 4. olan Sergen, Instagram hesabından yarışmaya veda paylaşımı yaptı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan MasterChef Sergen, "Hepiniz ailem gibi oldunuz" dedi.

MasterChef hayallerini noktalayan Sergen Özen'den veda paylaşımı: Ailemsiniz artık

MasterChef Türkiye 2021'de Temmuz ayından bu yana süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan büyük finalle noktalanacak. MasterChef'te Eren, Tahsin ve Hasan'la birlikte son 4 yarışmacı arasına giren Sergen Özen, çeyrek finalde yarışmaya veda etmişti.
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MasterChef'teki sempatik tavırlarıyla sevilen Sergen, yarışmayı 4. olarak tamamladı. Büyük final hayallerine veda eden Sergen Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ise dikkat çekti.
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"HEPİNİZ AİLEM GİBİ OLDUNUZ"

Sergen Özen, MasterChef'teki son gününde ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Acun Medya yöneticileri Ahmet İrem Kanan ve Bilgin Arslan'la çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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MasterChef Sergen "Hepiniz ailem gibi oldunuz. Bana kattığınız yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Yani ailemsiniz artık hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Instagram'da 420 bin takipçisi bulunan Sergen'in paylaşımına 100 bine yakın beğeni geldi.

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