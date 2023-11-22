MasterChef'i karıştıran olay! Böylesi ilk kez görüldü, resmen suçlu aradılar! "Aklımla dalga geçiyorsunuz herhalde?"

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Yemeğe fazla tuz atıldığını ifade eden Dilara, yaşadığı duruma tepki gösterdi. Barbaros "Benim önümde Esra vardı!" dedi. Esra açıklamasında "Ben 'Tuz atılmış mı, atılmamış mı?' diye hemen hemen suya baktım. Hayır tuz atılmamış!" ifadelerini kullandı. Esra'ya yanıt Danilo Şef'ten geldi. İtalyan şef "Sen attın o zaman?" diye sordu. Esra ise "Hayır" yanıtını vererek kendini savundu. Sonrasında tuzu atan kişiyi belirlemek için yarışmacılara söz hakkı tanındı.

MASTERCHEF'TE GERGİN ANLAR!

Barbaros, "Esra'nın önünde Dilara vardı." dedi. Mehmet Yalçınkaya'nın "Sen baktın ve tuzlu olduğunu anladın mı?" sorusu üzerine Dilara şu açıklamayı yaptı:

"Tadına baktım. 'Bu ne, bu kadar tuz olur mu? Dalga mı geçiyorsunuz?' dedim."

Barbaros, Dilara'nın önünde Hasan'ın olduğunu söyledi. Somer Sivrioğlu bunun üzerine "Sen baktın mı tadına?" diye sordu.

Hasan ise "Tadına baktım ama tuz atmadım. Tuzlu değildi." diyerek kendini savundu.

ALİCAN SONUNDA PATLADI: "BİLİYORSANIZ SÖYLEYİN"

Dilara dayanamayıp arkadaşlarına çıkıştı:

"Nasıl yok! Gerçekten aklımla dalga geçiyorsunuz diye hissediyorum!"

Barbaros 'En arkada Cemre vardı." deyince şefler genç yarışmacıya döndü. Alican "Cemre attıktan sonra ben geldim onun yerine. Tadına baktım, tuzu yerindeydi. Tuzu bizden sonra birinin atmış olması lazım. Biliyorsanız söyleyin!" dedi.

MASTERCHEF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu olay sonrası MasterChef sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Twitter'da (X) konuya dair paylaşımda bulundu.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

"Dilara’nın 'iç harcıma tuz doldurdular' diye herkese iftira atması ama tuzu bilakis kendisinin avuç-avuç iç harcına atması! Hem yalancı, hem iftiracı."

"Dilara 'Bu yemeğin tuzunu kim çok attı?' dedi. Tuzu kendi atıyor!"

"Alican'ın konuyu kökten çözmek için 'Tuzu kim attı? Biliyorsanız söyleyin" diye şefleri darlaması! Mükemmel biri."









