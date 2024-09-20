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  4. MasterChef'in eski yarışmacısı Deniz'den Ayşe'yle ilgili olay sözler! "Karakter yok..."

MasterChef'in eski yarışmacısı Deniz'den Ayşe'yle ilgili olay sözler! "Karakter yok..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 16:14
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MasterChef Türkiye'de ikinci hafta elenen ve yarışmacılara karşı tavırları eleştirilen Deniz Yılmaz, sevilen yarışmacı Ayşe Ekiz'le ilgili olay açıklamalar yaptı. Deniz, "Ayşe’de karakter yok, normal hayatta asla görüşmeyeceğim birisi" dedi.

MasterChef'in eski yarışmacısı Deniz'den Ayşe'yle ilgili olay sözler! "Karakter yok..."

MasterChef Türkiye, yeni sezondaki iddialı yarışmacılarla, yemekten çok kaosuyla başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Yemek yarışması olsa da her hafta yarışmacıların kavgalarını, entrikalarını izliyoruz. Özellikle MasterChef'in en sivri dilli yarışmacılarından biri olan Deniz'i ilk iki hafta çok konuşumuştuk. Deniz, MasterChef'in başladığı ilk günden itibaren diğer yarışmacılara karşı davranışları nedeniyle çok fazla eleştirilmişti. İkinci haftada elense de yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

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"TÜRK HALKI ACINDIRAN KİŞİYİ SEVER"

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan eski yarışmacı Deniz, yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Ayşe'yle ilgili konuştu. Deniz Yılmaz, "Ben aslında Ayşe’yi çok seviyordum, onun yarışmada ileri gitmesini, yukarı gelmesini çok istedim ve çok destekledim ama ben hayatta yalan ve inkâra tahammül edemiyorum. Ayşe’yi çok uyardım. Bu da yayınlandı ve Ayşe özür diledi ama hatalar yapmaya devam etti. Türk halkı ezilen ve acındıran kişiyi çok sever, bu yüzden Ayşe ön planda duruyor." dedi.

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"AYŞE'DE KARAKTER YOK"

Yarışmadan sonra izlerken kimin ne olduğunu çok daha iyi anladım. Kim kameraya oynuyor, kim yalancı, hepsi çok belli oluyor. Ayşe insanlara doğal gibi geliyor ama tamamen kameralara oynuyor. Ayşe’de karakter yok, normal hayatta asla görüşmeyeceğim birisi" yanıtını verdi.

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Yarışmayı bırakıp gitmeyi düşündüğünü belirten Deniz, "Ana kadroya seçilmek üzereyken bırakıp gitmeyi düşündüm çünkü benim isot’a alerjim var ve bir anda karşıma isot çıktı. Beş saniye durup bırakıp gitmeyi düşündüm ama şefler yanıma gelip neden durgunlaştığımı sordular. Durumu anlattım ama mecbur isot ile o tarifi yapmak zorunda kaldım. Çok zorlandım, nefesim kesildi, müdahale edildi, o bölümler verilmedi ama sonunda ana kadroya seçildim" dedi.

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