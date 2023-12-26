MasterChef'in konuğu Ahmet Dede kimdir? Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede'nin biyografisi

Ahmet Dede, MasterChef All Star'a konuk olması nedeniyle 26 Aralık 2023 Salı günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada finale adım adım yaklaşılıyor. Eren, Hasan, Tahsin, Sergen, Kıvanç ve Esra'nın hünerlerini sergilediği MasterChef'in 191. bölüm konuğu Ahmet Dede vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede hakkında merak edilenler...

AHMET DEDE KİMDİR?

Ahmet Dede küçük yaşlarda yemek yapmaya başlamıştır. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak yapmaya 25 yaşında karar vermiştir.

Ardından 8 haftalık bir aşçılık okuluna giden Ahmet Dede'ye hocalarının üniversite eğitimi almasını tavsiye etmesi üzerine Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne başladı. Ardından staj yaptı.

Bu süreçte restoranlarda gönüllü çalıştı.

Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini dile getiren Dede, evli değildir.

2018 yılında ilk Michelin yıldızını alan başarılı Türk şef Ahmet Dede, İrlanda’daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle ikinci Michelin yıldızını da almıştır.

MICHELIN YILDIZLI ŞEF AHMET DEDE, MASTERCHEF'TE!

Ahmet Dede, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'in 191. bölümüne konuk olacak.





