MasterChef jürileri arasında maaş krizi var mı? Somer Sivrioğlu'dan dolar açıklaması

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında hem yarışmacılar hem de jüri sık sık gündeme geliyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada maaş krizi olduğu konuşuluyordu.

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edilmişti. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayanmıştı. Mehmet Şef Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında tepki göstermişti.

Somer Sivrioğlu'nun jürilikten ayrılacağı da iddialar arasındaydı. Somer Şef iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Somer Şef açıklamasında şunları söyledi: "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf."

Mehmet Yalçınkaya'nın bu paylaşımı kendi sayfasında paylaşmaması ise gözlerden kaçmadı.



