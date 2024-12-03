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  4. MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoran fişi ortaya çıktı! 7 kişi kahvaltı için bakın ne kadar ödedi! Adisyon gündem oldu...

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoran fişi ortaya çıktı! 7 kişi kahvaltı için bakın ne kadar ödedi! Adisyon gündem oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.12.2024 16:30
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MasterChef'te yıllardır jür üyeliği yapan Danilo Zanna, geçtiğimiz haftalarda yeni bir mekan açtı. Zanna'nın yeni restoranının adisyonu sosyal medyada gündem oldu. 7 kişinin ödediği fiyat dikkat çekti.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoran fişi ortaya çıktı! 7 kişi kahvaltı için bakın ne kadar ödedi! Adisyon gündem oldu...

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan Danilo Zanna, Türkiye'de açtığı restoranlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açtı.

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"Orada Milano konsept yapıyoruz. Çok güzel olacak. Aslında İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. İnanılmaz tutacağını düşünüyorum. Ben İtalya’da Türkiye’de olduğu kadar meşhur değilim ama popülaritem de hızla artıyor" demişti.

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7 KİŞİLİK KAHVALTININ FİYATI ORTAYA ÇIKTI!

Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişinin kahvaltı fişi sosyal medyada gündem oldu. Mekana giden 7 kişi toplamda 17. 528 TL ödedi. Adisyon'da servis ücreti olarak da 1.714 TL yazıldığı görüldü.

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Adisyon ortaya çıktı! 3 kişinin ödediği hesap... Adisyon ortaya çıktı! 3 kişinin ödediği hesap...
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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