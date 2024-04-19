Masterchef Jürisi Mehmet Şef’ten itiraf! "Futbol takımına kremalı makarna verirken kakalandım"

Aslan Leo, ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

“GALATASARAYLILIĞIM NEUCHATEL XAMAX VE MİLAN MAÇINDAN GELİYOR!”

Galatasaraylılığının Neuchatel Xamax maçından geldiğini dile getiren Şef Mehmet Yalçınkaya; maçtaki dönüşlerin, Prekazi ve Mustafa Hoca’nın olayının kendisini çok etkilediğini vurguladı. “Galatasaray’ın 2 zirvesi var” diyen Yalçınkaya Milan maçının da çok önemli olduğunu ve bu maçta kendisinin ilginç bir yolculuğu olduğunu belirtti. Milan maçında şef ile anlaşarak sandviç dağıtmaya yardım ettiğini ve bu şekilde maça girdiğini anlattı. Bu iki maçın Galatasaray’ın dünyada tanınmasına ve vitrine çıkmasına öncülük ettiğini vurguladı.

“GALATASARAY’IN MEHMET ŞEFİ MUSLERA”

“Galatasaray’ın şu anki Mehmet Şefi kim?” sorusuna Mert ve İcardi cevabını veren Yalçınkaya süreklilik olarak Muslera yanıtıyla dikkat çekti. Muslera’nın takıma kattığı pek çok şey olduğunun altını çizdi. Galatasaray tarihinin 11’i sorusuna ise Muslera, Bülent, Popescu, Sacha Boey, Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kaptan, Tanju Çolak, Yusuf Kaptan, Sneijder, Drogba yanıtını vererek UEFA Kupası’ndaki takımın tarihi bir kadro olduğunu dile getirdi.

MÜCADELE ETTİĞİMİZ RAKİPLERDEN BİR OYUNCU TRANSFER EDECEK OLSAM BU “ALEX” OLURDU!

Rakiplerden bir oyuncu transfer etme şansı olsa Alex’i alacağını dile getiren Mehmet Şef, aktif oynayan oyunculardan ise Arda Güler ve Semih Kılıçsoy’u tercih edeceğini söyledi.

“FUTBOLDAKİ GERİLİM STANDARTLARIN SAĞLANMASI İLE DÜŞER”

Bir Galatasaraylı olarak artık penaltı istemediğini belirten Yalçınkaya, hakem hatalarının tüm oyuncuların emeğini etkilediğini dile getirdi. Kendisinin de aslan gibi bir taraftar olduğunu belirterek farklı bir iş tutuş şeklinin olduğunu belirtti.

“GALATASARAY’DAN BİR YEMEK YAPACAK OLSAM KALKAN BALIĞI OLURDU”

“Galatasaray denince aklıma hız, kalite ve lezzet geliyor. Galatasaray’dan bir yemek yapacak olsam bu Kalkan balığı olurdu. Kalkan, dünyanın en klas balıklarından bir tanesidir.” diyen Mehmet Şef, Galatasaray’dan bir menü yapacak olsa menüde zeytinyağlı enginar, Istakoz kuyruğu, Dry Aged pirzola kuyruğu ve kazandibi bulunacağını dile getirdi.

“BİR FUTBOL TAKIMINA KREMALI MAKARNA VERİRKEN YAKALANDIM!”

Galatasaray’ın diyetisyenlerinin ve şeflerinin oldukça deneyimli olduğunu ve oyuncuların iyi bir şekilde beslendiklerini dile getiren şef, oyuncuların kremalı yiyecekler tüketmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bir futbol takımına parmesanlı ve kremalı makarna verirken yakalandığı anısını anlatan şefe Leo’dan “Mehmet Şef’ten rakiplere gol geldi!” yanıtı gecikmedi.

BU SENENİN UNUTAMADIĞIM İKİ MAÇI BAYERN MÜNİH VE KOPENHAG MAÇLARIYDI!

Bu sene unutamadığı iki maçın Bayern Münih ve Kopenhag olduğunu dile getiren Mehmet Yalçınkaya bu iki müsabakada takımın üstün bir performans gösterdiğini belirtti. Maçları kaçırmamaya özen gösterdiğini söyleyen ünlü şef, önemli karşılaşmalarda setleri maç saatlerine göre ayarladıklarını söyledi.

“RAMS PARK OLDUKÇA KONFORLU”

“Ali Sami Yen mi RAMS Park mı?” sorusuna RAMS Park yanıtını veren Mehmet Şef, Ali Sami Yen’de anılarının çok olduğunu ama RAMS Park’ın çok daha konforlu ve rahat olduğunu belirtti. Aslanlar Gibi Muhabbet’in 3. bölümünde taraftarlar tarafından sorulan soruları da yanıtlayan Mehmet Şef verdiği yanıtlarla damga vurdu! Mayıs ayında şampiyonluk kupasını kaldıracaklarının altını çizdi.





