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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızını görenler çok şaşırdı! İddialı pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 14:55
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MasterChef Türkiye'nin sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya açıklamaları, yarışmadaki tavırları ve yorumlarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı da oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya şimdi de kızı Sude ile gündem oldu. Ünlü şefin kızını görenler çok şaşırdı. Sude Yalçınkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızını görenler çok şaşırdı! İddialı pozlarına yorum yağdı

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

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Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude'yi görenler ise çok şaşırıyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve Video İçerik Üreticisi olan Sude iddialı pozlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

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Babasıyla da paylaşımlar yapmayan Sude Yalçınkaya'nın her karesi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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YORUM YAĞDI

Ünlü şefin kızına sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'aman baban görmesin', 'maşallah sana', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 21 Ocak 1974 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı.

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2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

baba kız 2

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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