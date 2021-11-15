MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun çocuk özlemi! Çocuklarından ayrı kaldı

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Avustralya'da 2 mekanı bulunan Somer Şef hayatının bir kısmını orada bir kısmını ise program için Türkiye'de geçiriyor. Gözlerden uzak büyüttüğü 2 çocuğu olan Somer Şef'in çocukları da Avustralya'da yaşıyor.

ÇOCUKLARINDAN AYRI KALDI

Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Somer Sivrioğlu açıklamasında çocuklarının ay sonunda Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Somer Şef açıklamasının devamında ise "Onları acayip özledim" diyerek duygularını ifade etti.

Somer Sivrioğlu'nun 2019 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.



