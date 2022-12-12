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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

12.12.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kaptanlık oyunu sonrası mavi ve kırmızı takımın nasıl oluştuğu 12 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümün ardından merak konusu oldu. MaterChef'in sona kalan 7 yarışmacısının da erkek olması programda bir ilk oldu. Yarışmacılar beef wellington ile yarıştılar. Birçok kişi, yarışmada yeni takımların nasıl oluştuğunu sorgulamaya başladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

MasterChef'te son olarak Büşra elenmişti. MasterChef'in 12 Aralık akşamı ekrana gelen bölümünde son 7 yarışmacı kaptanlık mücadelesi verdi. Bilindiği üzere, her pazartesi günü şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirleniyor. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturuyorlar. Birçok vatandaş arama motorlarında "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Masterchef Türkiye 12 Aralık Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları ile son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF 12 ARALIK MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 12 Aralık akşamı yarışmacılar kaptanlık yarışına girdiler. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli olacak

MASTERCHEF 12 Aralık 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçiliyor. Kaptanların belli olmasıyla beraber yeni takımlar oluşturulacak.


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