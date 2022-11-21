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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

21.11.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kaptanlık oyunu sonrası takımların nasıl oluştuğu 21 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölüm sonrası merak konusu oldu. Midye dolma tarfiyle kaptanlık mücadelesi veren MasterChef yarışmacıları mücadele verdiler. Tv8'de yayınlanan MasterChef yemek yarışması programını takip eden seyirciler yeni takımların nasıl oluştuğunu araştırmaya devam ediyorlar. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

MasterChef'in 21 Kasım akşamında yayınlanan bölümünde yeni takımlar belli olacak. Şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirleniyor. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturuyorlar. Birçok kişi arama motorlarında "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Masterchef Türkiye 21 Kasım 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları ile son bölümde yaşananlar...

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MASTERCHEF 21 KASIM MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmaya devam ediyorlar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli olacak. Yeni kaptanlar henüz belli olmadı.

MASTERCHEF 21 KASIM 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçilecek. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturacaklar. Takımlar oluştuğunda haberimiz güncellenecektir.


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