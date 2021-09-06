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MasterChef'te kim elendi? İşte 5 Eylül MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

06.09.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 5 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezhah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi? İşte 5 Eylül MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta üç dokunulmazlık oyunu sonunda mavi takım 2, kırmızı takım bir kez kazandı. Bunun sonucunda mavi takımda eleme potasına Hasan ile Dilara girdi. Kırmızı takımdan eleme potasına giren isimler ise Emre, Fatma, Safanur, Hamza oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef son bölümde elemeye kalan Emre, Fatma, Safanur, Hamza, Hasan ve Dilara karşı karşıya geldi.

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Mehmet, Danilo ve Somer şeften oluşan MasterChef jürisi, elemeye kalan yarışmacılardan ceviz ile yaratıcılık tabağı çıkarmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi olmak ve bu hafta veda eden olmamak için yarıştı.

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Yaratıcılık turunda birinci olan Emre, ikinci seçilen isim Safanur, üçüncü Dilara oldu. Hamza, Hasan ve Fatma arasında eleme oyunu oynandı.

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Yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın armudiye isimli imza yemeğini yaparak yarıştı.

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Yarışmacıların yemekleri tadan şefler elenen ismi açıkladı. MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı Fatma oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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