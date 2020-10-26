MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

26.10.2020 23:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için mücadele ettiler. MasterChef kaptanlık oyunu kazananı olan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını belirledi. Her iki kaptan tarafından mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları seçildi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın yeni takımları ve kaptanalrı.

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği sekiz katlı Kayseri yağlamasını yaparak yarıştı.

26 EKİM PAZARTESİ MASTERCHEF 2020 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye on birinci haftanın kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan sekiz katlı Kayseri yağlaması yapmalarını istedi. Bunu yapmaları için verilen süre ise 45 dakika oldu. Süre bitiminde üç şef, dörder yarışmacı seçip onların hazırladıkları ürünleri tattılar. Tadım sonrasında şefler, en iyi yağlamaları yapan Özgül, Sefa, Barbaros, Ebru, Serhat ve Esra'nın yemeklerinin tadına bir daha bakarak son kararlarını verdiler.

master22

Son üçe kalanlar Özgül, Ebru, Barbaros oldu. Bu üç isim arasından ise en başarılı olan Özgül, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Gecenin en başarılı üçüncüsü Ebru, ikincisi de Barbaros oldu.

ŞEF BIÇAĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Mehmet şef, hamuru en çok havada kim çevirirse şef bıçağı vereceğini söyledi. Bu yarışmaya Serhat, Barbaros ve Eray katıldı. Bu üç isim arasında düşürmeden aralıksız olarak havada en fazla çeviren Serhat oldu ve şef bıçağını kazandı.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyununu kazanıp mavi takım kaptanı olan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Tanya'yı seçti. Sonrasında bu iki takım kaptanı, birer birer yarışmacıları seçerek bu haftanın kadrolarının oluşturdu.

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Mavi takım kaptanı olan Özgül takımına Barbaros, Esra, Uğur, Ayyüce ve Eray'ı seçti.

mastermavi

Kırmızı takımda ise kaptan Tanya'nın yanı sıra Serhat, Furkan, Sefa, Ebru ve Emir yer aldı.

masterkırmızı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındıCanlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da patlama! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Hatay'da patlama! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir

TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Diğer Haberler

Ece Üner yargıya gideceğini açıkladı: İş çığırından çıktı!

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde'de cinayet itirafı! Canlı yayını polis bastı

Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Oyuncu Tuvana Türkay’dan samimi itiraf! ‘Aptal bir telaşın...’

Hayatını değiştirdiğini söyledi! ‘Aptal bir telaşın...’

TV yayın akışı 27 Ekim 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ayrıldı mı? İlginç yanıt

Ayrılık bombası! Cem'den ilginç tepki

Merve Oflaz ive Allan Hakko yine yakalandı

O isimle yine yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.