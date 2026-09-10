MasterChef kır pidesi tarifi: Pide gecesinin iştah kabartan lezzeti

MasterChef’te kıyasıya mücadele sürüyor. Bu hafta birbirinden lezzetli pideler hazırlayan yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak için mutfaktaki hünerleri sergiledi. Farklı iç harçlar ve pişirme teknikleriyle hazırlanan pideler iştah kabartırken, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden kır pidesi de merak edilen tarifler arasına girdi.

İnce ve yumuşak hamuru, bol kıymalı iç harcıyla öne çıkan kır pidesini evde hazırlarken hamurun kıvamından iç harcın sululuğuna kadar bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Peki, MasterChef kır pidesi nasıl yapılır? Kır pidesi hamuru ve iç harcı nasıl hazırlanır? İşte adım adım kıymalı kır pidesi tarifi ve püf noktaları...

KIR PİDESİ NEDİR?

Kır pidesi, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sıkça karşılaşılan kapalı pide çeşitlerinden biri.Klasik açık pidelerden farklı olarak iç harcı hamurun içinde kalacak şekilde kapatılarak hazırlanıyor. Kıymalı çeşidi en bilinenlerden olsa da peynirli ve patatesli iç harçlarla da servis edebilirsiniz.

Yumuşak bir hamur ve sulu kıymalı harç lezzetli bir kır pidesinin en önemli iki unsuru.

KIR PİDESİ HAMURU NASIL YAPILIR?

Ilık suyu geniş bir yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ekleyerek karıştırın. Ardından kontrollü bir şekilde ununu ekleyin. Tuz ve sıvıyı ilave ettikten sonra hamuru yoğurun. Üzerini kapatarak yaklaşık 45 ila 60 dakika mayalanmaya bırakın hamur yaklaşık olarak iki katına ulaştığında yeniden hafifçe yoğurup eşit büyüklükte bezeler ayırın.

KIR PİDESİNİN KIYMALI HARCI NASIL HAZIRLANIR?

Kıymayı geniş bir kaba alın. Çok ince doğranmış kuru soğan yeşil biber ve domatesleri üzerine ekleyin. Domates salçası ince kıyılmış maydanoz, karabiber, kırmızı toz biber, tuz ve sıvı yağ ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın iç harcını tamamen kuru olmaması önemli. Domates ve soğanın verdiğine kıymanın fırında pişerken kurumasını engelleyerek daha sulu bir iç elde etmenize olanak tanıyacak.

KIR PİDESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Kır pidesi hamurun sert hazırlanması gerekiyor. Unu bir anda eklemek yerine kontrollü kullanmak daha yumuşak bir hamur elde etmenizi sağlar. Aynı zamanda kır pidesini yaparken hamuru yeterince mayalandırmakta büyük önem taşıyor. Kıymalı harcı hazırlarken orta yağlı bir kıyma tercih etmekte ustaların düz noktalarından biri.