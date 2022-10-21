Asuman Dabak kimdir, ne kanseri oldu, kaç yaşında? Tatlı Hayat'ın Menekşe'si Asuman Dabak MasterChef'te!

Asuman Dabak, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda yarışmacıların yaptıkları yemekleri tadacak. Peki, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'in konuğu Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında? İşte Haluk Bilginer ve Türkan Şoray ile oynadığı Tatlı Hayat dizisiyle hafızalara kazınan usta tiyatro oyuncusu Asuman Dabak'ın hayatı ve biyografisi...

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Asuman Daabak 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da doğdu.

Asuman Dabak, Turizm ve Otelcilik okumuştur. Oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle beraber tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçmiştir. Sonrasında sinema ve dizi filmlerde rol almış ve seslendirme üzerine çalışmalar yapmıştır.

Televizyonda Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi toplamıştır. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan oyuncu, Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurmuştur. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy göstermiştir.

2007 senesinde yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiştir. Hastalığı sebebiyle oyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istemektedir. Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştiren Asuman Dabak ilk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırmıştır. Asuman Dabak, 2014 senesinin Aralık ayında "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Serkan Şenalp, Nurana Bagieva ile birlikte rol almıştır.

Asuman Dabak'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başlamıştır. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alıyor.

ASUMAN DABAK NE KANSERİ OLDU?

Asuman Dabak rahim ağzı kanserine yakalanmıştı. 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin konuşan Asuman Dabak doktorun kendisine altı ay ömrü kaldığını söylediğini ve o süreçte hastalığı kabul etmediğini anlattı.

ASUMAN DABAK KAÇ KERE EVLENDİ?

Asuman Dabak 2007 senesinde çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlenmiştir. Dabak'ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştır. Çift 2014 yılında boşanmıştır ve oyuncunun Tuğberk Dabak adında bir erkek evladı vardır.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

