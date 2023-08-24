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    4. MasterChef levengi tarifi! Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MasterChef levengi tarifi! Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    24.08.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Levengi tarifi MasterChef'te yapılmasıyla gündeme geldi. Azebaycan Bakü'de yapılan çekimlerde Azerbaycan'a özgü yemekler yapıldı. En çok merak edilen tariflerden biri de Levengi oldu. Peki, Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 100kal

    Levengi, Azerbaycan milli mutfağında ceviz, soğan, ekşi (erik, nar, zoğal) ile yapılan, genelde, balık, tavuk, patlıcan içine konulan yemek türüdür. Çok lezzetli olan levengi, ekmek üzerine de sürülüp yenilebilir.

    MASTERCHEF LEVENGİ TARİFİ!

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