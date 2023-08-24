MasterChef levengi tarifi! Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Levengi, Azerbaycan milli mutfağında ceviz, soğan, ekşi (erik, nar, zoğal) ile yapılan, genelde, balık, tavuk, patlıcan içine konulan yemek türüdür. Çok lezzetli olan levengi, ekmek üzerine de sürülüp yenilebilir.

MASTERCHEF LEVENGİ TARİFİ!

AFİYET OLSUN!

