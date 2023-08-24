MasterChef levengi tarifi! Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Levengi tarifi MasterChef'te yapılmasıyla gündeme geldi. Azebaycan Bakü'de yapılan çekimlerde Azerbaycan'a özgü yemekler yapıldı. En çok merak edilen tariflerden biri de Levengi oldu. Peki, Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Levengi, Azerbaycan milli mutfağında ceviz, soğan, ekşi (erik, nar, zoğal) ile yapılan, genelde, balık, tavuk, patlıcan içine konulan yemek türüdür. Çok lezzetli olan levengi, ekmek üzerine de sürülüp yenilebilir.
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