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MasterChef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kimdir? İşte merak edilenler

14.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’e bu akşam şeflerin anneleri konuk oluyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te Mehmet Yalçınkaya’nın annesi cevizli börek ile yarışmacılara MasterClass verecek. Peki, MasterChef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kimdir? İşte merak edilenler

MasterChef Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kimdir? İşte merak edilenler

MasterChef’in jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya’nın annesi bu akşam programa konuk olacak. Yarışmacılara MasterClass eğitimi verecek olan Yalçınkaya’nın annesinin ismi Zeliha. İşte 1974 Bolu doğumlu olan Mehmet Şef hakkında bilgiler

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR?

21 Ocak 1974 doğumlu Mehmet Yalçınkaya Boluludur. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapan Yalçınkaya 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.
2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar aldı.
Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya 2018'den beri MasterChef programında jüri olarak yer alıyor.

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