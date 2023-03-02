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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan yürek burkan kare! "Ben böyle bir şey görmedim..."

02.03.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, yıkıcı depremler sonrasında ilk gününden beri bölgede yemek yapıp dağıtıyor. Tüm imkanlarını seferber eden Mehmet Şef, deprem bölgesinden bir paylaşım yaptı, izleyenlerin boğazı düğümlendi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan yürek burkan kare! "Ben böyle bir şey görmedim..."

Mehmet Yalçınkaya, depremden etkilenen illere giderek ekip arkadaşlarıyla birlikte depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İhtiyaçlar ile ilgili sürekli kontak halinde olduğunu söyleyen ünlü Şef'i geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ziyaret etmişti. Bölgeyi gezerken gördüklerini videoya çekip paylaşan Şef'e takipçilerinden yorum yağdı.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Mehmet Şef, bugün Hatay'a gitti. Hatay'da gördüklerine inanamayan Şef, o anları kameraya aldı. Yalçınkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşıma:
"Hatay …. Böyle bir şey görmedim. Gerçekten depremin etkisi çok büyük. Enkazlar yolu kapatmış açıp sonra arama kurtarma yapmışlar. Sanki bomba atılmış gibi UNUTMAYALIM herkes elinden geleni yapmaya devam etsin büyük bir yıkım var ." notunu düştü.

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Hatay'daki durumun vehametine dikkat çeken Mehmet Şef, yardımların durmamasını, bölge halkının zor durumda olduğunu yineledi. Şef, ' Yolun sağı solu bu vaziyette. Enkazlar kenara çekilip yol açılıyor' dedi.
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'BİZİM DE EDECEK KELAMIMIZ VAR' DEMİŞTİ

Deprem bölgesinde yardımlarına devam eden Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde bir sitemde bulunmuştu. Çevresindekileri yardım için aradığını ve hepinin de 'Tamam abi hallediyorum' dediğini fakat daha sonra telefonlarını açmadıklarını söylemişti.

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Bu durum sonrasında ' Bizim de edecek iki çift kelamımız olacak elbet' diyen Şef, depremzedelerin ihtiyaçları tamamlandıktan sonra bu konuya eğileceğini açıkladı.

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