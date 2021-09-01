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  4. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum'da! Gündüz denizde gece barlarda eğlendi

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum'da! Gündüz denizde gece barlarda eğlendi

01.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya yaz sonunda soluğu Bodrum'da aldı. Sosyal medyanın anında ilgi odağı olan Sude Yalçınkaya tatildeki pozlarıyla beğeni topladı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum'da! Gündüz denizde gece barlarda eğlendi

Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye’de yıllardır jürilik yapıyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken Yalçınkaya, oğlu ve kızıyla olan yakınlığıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya da babası gibi sosyal medyada pek çok kişinin ilgi odağı oldu.

Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Yalçınkaya geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti ve yazın son günlerinde Bodrum'un tadını çıkarmak istedi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya beğeni topladı. Sude Yalçınkaya'ya "Buralar alev aldı" yorumları yağdı.

Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim daha sonra ise gece barlarda vakit geçirdi.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude "Gece kulüplerini severim" demeyi de ihmal etmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Sude Yalçınkaya
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