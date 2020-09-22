MasterChef mısır ekmeği yapılışı: Gerçek mısır ekmeği nasıl yapılır?

MAsterChef mutfağında izlediğiniz mısır ekmeği tarifini siz de denemek isterseniz bu enfes tarifimizden faydalanabilirsiniz. Herkesten tam not alan mısır ekmeği tarifi ve yapılışı geliyor!

MALZEMELER

Bir kilo mısır unu

Bir paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı un

Bir tatlı kaşığı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Malzemeleri yoğurma kabına alın.

Üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyip karıştırın.

Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Bu aşamada biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Kıvam alana kadar yoğurun.

Yağlayıp unladığınız fırın tepsisine hamuru aktarın.

Hamurun üzerine az bir miktar un serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.



