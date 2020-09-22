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MasterChef mısır ekmeği yapılışı: Gerçek mısır ekmeği nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dün akşam yayınlanan MasterChef 2020'de yöresel lezzetler boy gösterdi. Onlardan biri de Karadeniz mutfağının güzeli mısır ekmeği oldu. Mısır ekmeği nasıl yapılır diyenler için kıvamı tam tutan tarifi hazırladık, buyursunlar.

MasterChef mısır ekmeği yapılışı: Gerçek mısır ekmeği nasıl yapılır?

MAsterChef mutfağında izlediğiniz mısır ekmeği tarifini siz de denemek isterseniz bu enfes tarifimizden faydalanabilirsiniz. Herkesten tam not alan mısır ekmeği tarifi ve yapılışı geliyor!

MALZEMELER

Bir kilo mısır unu
Bir paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı un
Bir tatlı kaşığı şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
Tuz

YAPILIŞI

Malzemeleri yoğurma kabına alın.
Üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyip karıştırın.
Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Bu aşamada biraz daha su ekleyebilirsiniz.
Kıvam alana kadar yoğurun.
Yağlayıp unladığınız fırın tepsisine hamuru aktarın.
Hamurun üzerine az bir miktar un serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

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