MasterChef mücver tarifi! Sofralara renk katan enfes mücver nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

Mücver tarifi merak ediliyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan birbirinden lezzetli ev yemekleri yapmasını istedi. Yapılmasını istenen tariflerden biri de mücver oldu. İşte hem lezzetli hem de pratik mücver yapımı...

MÜCVER TARİFİ

MALZEMELER 3 adet kabak

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 adet havuç

1 çay bardağı un

6 dal taze soğan

1/2 demet dereotu

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

TARİF Bol suda yıkadığınız kabakları rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Mücveri sulandırmaması için; rendelenmiş kabakların suyunu sıkarak çıkartın.

Geniş bir kapta rendelenen kabakları, havucu, yumurtayı, taze soğanı, dereotunu, tuzu, karabiberi birleştirin.

Unu da ilave edip tüm malzemeler birbiriyle harmanlayın.

Tüm malzemeler macun kıvamını alana kadar spatula yardımıyla karıştırın.

Her bir mücver 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayıp tavaya dökün.

Kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Mücverlerin fazla yağını havlu kağıda süzdürdükten sonra servis tabağına alın ve çırpılmış yoğurt ile servis edin.

AFİYET OLSUN!

