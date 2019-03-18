MasterChef Murat Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Masterchef Türkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak Türkiye'nin gündemine gelen Murat Özdemir, 3 ay sonra ortaya çıktı.
Akıl hastanesinde tedavi gören Özdemir, video çekerek herkesten özür diledi.
"ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLERİM"
Özdemir, videosunda "3 senedir bakmakta olduğum papağanla bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı bütün hayvan haklarından, papağanımdan, tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı'dan özür diliyorum. Lüften özrümü kabul edin" dedi.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Öte yandan Murat Özdemir'in kilo almış ve sakallı hali de dikkatlerden kaçmadı. Özdemir'in videosuna "Giden canın kırılan kalbin özrü olmaz çünkü eskisi gibi olmaz" gibi yorumlar yapıldı.
Murat Özdemir, yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bahtiyar isimli papağan ise sol bacağının diz ekleminden çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve ancak tedavi gördüğü veterinerde hayatını kaybetmişti.
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 3 yorum