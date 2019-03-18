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MasterChef Murat Acun Ilıcalı'ya seslendi!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

MasterChef programıyla tanınan ve daha sonra papağana yaptığı işkence ile gündeme gelen Murat Özdemir aylar sonra ortaya çıktı. Murat Özdemir Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Masterchef Türkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak Türkiye'nin gündemine gelen Murat Özdemir, 3 ay sonra ortaya çıktı.

Akıl hastanesinde tedavi gören Özdemir, video çekerek herkesten özür diledi.

"ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Özdemir, videosunda "3 senedir bakmakta olduğum papağanla bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı bütün hayvan haklarından, papağanımdan, tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı'dan özür diliyorum. Lüften özrümü kabul edin" dedi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Murat Özdemir'in kilo almış ve sakallı hali de dikkatlerden kaçmadı. Özdemir'in videosuna "Giden canın kırılan kalbin özrü olmaz çünkü eskisi gibi olmaz" gibi yorumlar yapıldı.

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Murat Özdemir, yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bahtiyar isimli papağan ise sol bacağının diz ekleminden çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve ancak tedavi gördüğü veterinerde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Murat ACUN ILICALI

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aha geldi yine piskopat
bu akıllandı mı onun için mi dişlerini sıkarak konuşuor bu adam o hastaneden tedavi olmuştur diye salarlarsa daha sıkıntılı zamanlar yaşatır bilginiz olsun
Tamammm sakal bırakmış, şimdi herşey düzelir.
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