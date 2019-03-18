MasterChef Murat Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Masterchef Türkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak Türkiye'nin gündemine gelen Murat Özdemir, 3 ay sonra ortaya çıktı.

Akıl hastanesinde tedavi gören Özdemir, video çekerek herkesten özür diledi.

"ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Özdemir, videosunda "3 senedir bakmakta olduğum papağanla bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı bütün hayvan haklarından, papağanımdan, tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı'dan özür diliyorum. Lüften özrümü kabul edin" dedi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Murat Özdemir'in kilo almış ve sakallı hali de dikkatlerden kaçmadı. Özdemir'in videosuna "Giden canın kırılan kalbin özrü olmaz çünkü eskisi gibi olmaz" gibi yorumlar yapıldı.

Murat Özdemir, yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bahtiyar isimli papağan ise sol bacağının diz ekleminden çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve ancak tedavi gördüğü veterinerde hayatını kaybetmişti.

