MasterChef nerede çekiliyor? 10 Ekim MasterChef çekim yeri nerede ve nasıl gidilir?

TV8'de yayınlanan MasterChef bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Birbirinden lezzetli tatların hazırlandığı sevilen yarışma yeni bölümünde farklı bir yerde çekilince izleyiciler tarafından çekim yeri araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef nerede çekiliyor?

10 EKİM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevilen yarışma MasterChef'in yeni bölümleri Erzurum'da devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programında son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı.

Eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia ise oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini vermişti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim Rabia olmuştu. Rabia, Burcu, Araz ve Dilara birlikte kozlarını paylaştı. Rabia Burcu'nun adını söyledi.

