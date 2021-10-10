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MasterChef nerede çekiliyor? 10 Ekim MasterChef çekim yeri nerede ve nasıl gidilir?

10.10.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef bugün yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışma yeni bölümünde her zamanki stüdyodan farklı bir yerde çekilince izleyiciler tarafından çekim yeri merak edilmeye başlandı. Peki MasterChef nerede çekiliyor? 10 Ekim MasterChef çekim yeri nerede ve nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

MasterChef nerede çekiliyor? 10 Ekim MasterChef çekim yeri nerede ve nasıl gidilir?

TV8'de yayınlanan MasterChef bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Birbirinden lezzetli tatların hazırlandığı sevilen yarışma yeni bölümünde farklı bir yerde çekilince izleyiciler tarafından çekim yeri araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef nerede çekiliyor?

10 EKİM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevilen yarışma MasterChef'in yeni bölümleri Erzurum'da devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programında son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı.

Eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia ise oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini vermişti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

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MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim Rabia olmuştu. Rabia, Burcu, Araz ve Dilara birlikte kozlarını paylaştı. Rabia Burcu'nun adını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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