MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Kasım MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İşte 13 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülü kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Cemre ve Tahsin'in kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli olacak.

İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. Verilen süre ile beraber yarışmacılar zamanla yarıştı. Sürenin ardından yarışmacıların yemekler jüriler tarafından değerlendirildi. Kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kazanan takım kendi arasında yarıştı. İlk etapta incir uyutması, mercimek çorbası, mücver, yaprak sarmave karnıyarık yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık tabağı yapıldı.

Verilen süre sonunda en iyi tabağı yapan isim belli olacak. Seçilen isim arasından en başarılı tabağı yapan yarışmacı 100 bin TL para ödülünü kazanacak.