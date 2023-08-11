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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star büyük ödül kimin oldu?

11.08.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam farklı bir heyecan yaşandı. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar, karpuz ve kavun ile 7 çeşit tabak yaparak şeflere sundular. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star büyük ödül kimin oldu?

MAsterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. MasterChef All Star'da büyük ödül 100.000 TL olarak açıklandı. İşte MasterChef All Star 11 Ağustos bölümünde yaşananlar ve büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Karpuz ve kavun verilen takımlardan, 6 çeşt yemek bir de dekor yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı olacak.

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İkinci etabı ise kazanan takım oynayacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağı büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı henüz belli olmadı. Sergen ve Barbaros'un kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynayacak.

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Kazanan takımdan en başarılı yemeği yapan ise Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.


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