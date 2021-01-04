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MasterChef şampiyonluk ödülü ne oldu? MasterChef 2020 şampiyonu ne kazandı?

04.01.2021 00:31 | Son Güncelleme:
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MasterChef şampiyonluk ödülü ne oldu? MasterChef 2020 şampiyonu ne kazandı?

MasterChef 2020 yarışması 3 Ocak Pazar akşamı canlı yayında ekrana gelen büyük finalle veda etti. MasterChef finalinde Serhat ve Barbaros şampiyonluk için yarıştı. MasterChef 2020 yarışmasının şampiyonu olan isim büyük ödülün de sahibi oldu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu ise Serhat Doğramacı oldu. Peki MasterChef 2020'de ödül ne oldu? Şampiyon olan Serhat ne, ne kadar kazandı?

Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı canlı yayındaki büyük finalde yarıştı. Canlı yayının ilk anlarında merak edilen konu Somer Şef tarafından yani MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü açıklandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN ÖDÜLÜ NE OLACAK?

Merakla beklenen MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

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MASTERCHEF'TE DAHA ÖNCEKİ ÖDÜLLER NEYDİ?

İlk iki dönemde MasterChef yani usta şef olmayı başaran isimler 100 bin TL para ödülü kazandı. 2019'da ise yine şampiyon için para ödülü beklenirken, ödül son model araba ile değiştirildi. Böylece MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık bir sürprizle karşılaştı ve Fiat Dolce Vita sahibi oldu.

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