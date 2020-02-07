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  4. MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık bir dönem Survivor'a katılan eski futbolcu Serhat Akın'ın yeni mekanıyla el sıkıştı.

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.

Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden lezzetli yemekler olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MasterChef şampiyonu, cemre uyanık, Serhat Akın,

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