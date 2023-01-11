MasterChef şampiyonu kim oldu? Metin mi Kıvanç mı? MasterChef 2022'yi kazanan yarışmacı canlı yayında açıklandı

TV8'de yayınlanan MasterChef 2022'de 10 Ocak Salı akşamı final heyecanı yaşandı. MasterChef'te yaz aylarından bu yana süren macera canlı yayınla noktalandı. Metin ve Kıvanç'ın şampiyonluk için tezgah başına geçtiği gecede, MasterChef şampiyonunu ise Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği puanlar belirledi.

TÜRK YEMEKLERİ YAPTILAR

MasterChef finalinin ilk etabından Metin ve Kıvanç'a 1 saat 45 dakika süre verildi ve 3'er tabak hazırlamaları istendi.

Türk mutfağı konseptli ilk etapta Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu.

Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası oldu. İlk turda Kıvanç 20 puan, Metin ise 18 puan topladı.

ULUSLARARASI MENÜ

Finalin ikinci turunda ise Kıvanç, uluslararası mutfakta ahtapot rüyası, kış ördeği ve strudel yemeklerini yaptı. Metin ise buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine melisa çiçek mousse hazırladı.

Şeflerin tadımları sonrasında Metin, 24 puan alarak toplamda 42'ye ulaştı. Kıvanç ise ikinci menüsünden 21 puan kazandı ve 41 puana erişti.

İMZA YEMEKLERİNİ YAPTILAR

MasterChef şampiyonunu belirleyecek olan üçüncü etapta ise yarışmacılar imza tabaklarını hazırladı.

Metin'in imza tabağının adı ''şöhret' olurken, Kıvanç, ise 'ada' ismindeki yemeğini yaptı.

Şefler canlı yayında son puanlarını açıkladı. Böylece MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin Yavuz oldu.



MasterChef şampiyonu olan Metin büyük sevinç yaşadı.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

MasterChef şampiyonuna verilecek büyük ödül ise son model bir lüks otomobil olarak açıklandı.



