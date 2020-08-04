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MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 02:27 | Son Güncelleme

Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye 2020'nin ilk yarışmacısı oldu. MasterChef final turunda rakiplerini geride bırakan Serhat Doğramacı, MasterChef'te aylarca mücadele edecek olan 16 yarışmacı arasına katılan ilk isim oldu. Serhat Doğramacı, MasterChef için Amerika'dan gelen eğitim ve çalışma teklifini reddetiğini açıklamıştı. MasterChef'te iddialı konuşmaları dikkat çeken Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye'nin ilk yarışmacısı olan Serhat Doğramacı nereli?

MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

.MasterChef'in 14. bölümünde final turu başladı. Üçlü düelloyu kazanıp final turuna çıkan yarışmacılardan ilk 14 kişilik grup yarıştı. Serhat Doğramacı, ilk olarak seçim oyununa kalan altı yarışmacı arasına girmeyi başardı Oynanan iki eleme oyunu sonrasında günün kazanan ismi Serhat Doğramacı oldu. Sonrasında ana malzemesi kayısı olan yaratıcı yemek yapma oyununda ise birinci oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de ilk 16'ya giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı oldu. Peki, MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosuna girmeyi başaran Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serhat Doğramacı ne iş yapıyor?

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MASTERCHEF 2020 SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

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Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

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