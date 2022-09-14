MasterChef süt reçeli nasıl yapılır? Hem basit hem lezzetli süt reçeli tarifi

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde 2. dokunulmazlık oyununda 9 farklı tarif içerisinde süt reçeli de yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Süt reçeli tarifini denemek isteyenler arama motorlarında süt reçelinin pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Süt reçeli tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 lt hazır süt

1 su bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı;

Tencerenin içine sütü ve şekeri koyup kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca kabartma tozunu ilave ediyoruz. O anda biraz süt kabarabiliyor (bunun için mutlaka derin bir tencere kullanılmalı) Ama hızla karıştırmaya devam edersek normale dönüyor.

Sonra orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika ara ara karıştıra karıştıra pişiriyoruz.

Zaten kaynadıkça rengi dönmeye ve koyulaşmaya başlıyor. Böyle olmaya başladığında sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Akışkan bir boza kıvamına geldiğinde kapatıyoruz ve cam bir kavanoza alıp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuduktan sonra bir iki saat buzdolabında beklettikten sonra yemeye hazır hale geliyor.

Afiyet Olsun!

