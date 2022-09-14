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MasterChef süt reçeli nasıl yapılır? Hem basit hem lezzetli süt reçeli tarifi

14.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef süt reçeli nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan kahvaltı tarifleri odağında 11 farklı tarif; Bireysel dokunulmazlık oyununda ise kakule ürünü ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi. MasterChef süt reçelinin tarifi merak ediliyor. Peki süt reçeli nasıl yapılır? İşte MasterChef kahvaltı sofrasına farklılık katan süt reçeli tarifi...

MasterChef süt reçeli nasıl yapılır? Hem basit hem lezzetli süt reçeli tarifi

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde 2. dokunulmazlık oyununda 9 farklı tarif içerisinde süt reçeli de yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Süt reçeli tarifini denemek isteyenler arama motorlarında süt reçelinin pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Süt reçeli tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

sür reçeli

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

  • 1 lt hazır süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Bir çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı;
Tencerenin içine sütü ve şekeri koyup kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca kabartma tozunu ilave ediyoruz. O anda biraz süt kabarabiliyor (bunun için mutlaka derin bir tencere kullanılmalı) Ama hızla karıştırmaya devam edersek normale dönüyor.

Sonra orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika ara ara karıştıra karıştıra pişiriyoruz.

Zaten kaynadıkça rengi dönmeye ve koyulaşmaya başlıyor. Böyle olmaya başladığında sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Akışkan bir boza kıvamına geldiğinde kapatıyoruz ve cam bir kavanoza alıp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuduktan sonra bir iki saat buzdolabında beklettikten sonra yemeye hazır hale geliyor.

Afiyet Olsun!

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