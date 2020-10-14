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MasterChef tahinli pide tarifi: Kolay ve çok leziz

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam yöresel pidelerimiz yarışmacılar tarafından hazırlandı. Pide çeşitleri arasından en çok dikkat çeken ise tahinli pide oldu. Tahinli pide nasıl yapılır diyenler için leziz tarifi detaylandırdık, buyursunlar.

MasterChef tahinli pide tarifi: Kolay ve çok leziz

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde pide tarifleri ekrana geldi. Tatlı pide çeşitlerinden olan tahinli pide ise izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve internette aratılmaya başlandı. En lezzetli tahinli pide tarifini biz de sizin için detaylandırdık. Şimdiden afiyetler!

MALZEMELER

Hamuru için:
Bir su bardağı ılık su
Bir yemek kaşığı toz şeker
Bir tatlı kaşığı kuru maya
3 su bardağı un
Bir tutam tuz

Tahin dolgusu için:

250 gram tahin
4 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı toz şeker

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Bir kasede ılık su maya ve şekeri iyice karıştırıp 5 dakika bekletin.

Derin bir kaseye unu ekleyip ortasını çukur gibi açın ve mayalı karışımı dökün önce çatalla karıştırıp kenarlarından tuz ekleyin. Hamur birleşmeye başlayınca pürüzsüz olana kadar iyice yoğurun. Hamuru bir kaseye alıp üzerini kapatın ve 1 saat mayalandırın.
Mayalanan hamuru yeniden yoğurun ve 8 eşit bezeye bölün. Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve tahinle karıştırıp kenara alın.

Hazırladığınız her bezeyi tabak büyüklüğünde açıp üzerine tahin sürün ve 2 tutam toz şeker serpin. Tüm katları bu şekilde hazırladıktan sonra hamuru rulo yapın ve tezgaha vurarak tahini yedirin.

Ardından hamuru uzunca rulo yapıp gül gibi sarıp pişirme kağıdının üzerine alın. Hamurun üzerini parmaklarınızla hafif bastırıp tekrar tahin dökün ve şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin.

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