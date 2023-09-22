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MasterChef Tahsin Küçük bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı ile önceden tanışıyormuş! O görüntüleri yeniden gündem oldu

22.09.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından biri olan Tahsin Küçük sempatik tavırları ile dikkat çekiyor. Yaptığı yorumlarla da sık sık gündem olan Tahsin Küçük hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Sevilen yarışmacının Acun Ilıcalı ile yolları meğer daha önceden kesişmiş. MasterChef Tahsin'in yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu.

MasterChef All Star'da yaptığı açıklamalar ve girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Tahsin Küçük, yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan bir başka yarışmayla izleyicisinin karşısına çıkmış.

İddialı tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tahsin Küçük'ün Acun Ilıcalı ile yıllar önce tanıştığını duyanlar çok şaşırdı. Meğer Tahsin Küçük, 2014-2015 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan Ver Fırına programında yarışmış.

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Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunumuyla ekrana gelen Ver Fırına programındaki görüntüleri yeniden gündem olan MasterChef Tahsin'in eski hali sosyal medyayı salladı.

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MasterChef Tahsin'i görenler; 'Hiç değişmemiş', 'Boşuna kurgu demiyoruz', '''Bunlar hep ayarlı cast', 'Görünce şok oldum' gibi yorumlar yaptılar.

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Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 yılında Kocaeli'de doğdu. İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir.

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Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, kendisi için önemli sloganın 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi olduğunu belirtiyor.

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Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.

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MasterChef Tahsin'in Kurtköy ve Kavacık'ta bir burger dükkanı olduğu biliniyor.

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Tahsin Küçük Acun Ilıcalı

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