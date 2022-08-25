Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim? 24 Ağustos 2022 Masterchef ikinci dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye yeni sezonu ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in son bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Fransız Cafe mutfağı konseptinde tarifler istedi. Şefler yapılan yemekleri tadımın ardından ikinci dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için tekrar yarıştı ve 2 aday eleme potasına çıktı. İşte 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye'de kim, hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Fransız Cafe mutfağından tarifler yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar. Değerlendirmeler sonucu Masterchef'in ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan incir ürünü ile bir tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Serpilay dokunulmaz seçildi. Masterchef Serpilay dokunulmazlığı alarak eleme adaylarından birini belirledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Serpilay, ilk eleme adayı olarak Büşra Zambak'ı seçti.

eleme adayı ise takım içi oylama ile Dilan Karataş oldu.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KONSEPT VE YEMEKLER

Masterchef günün konsepti: Fransız Cafe

Masterchef 24 Ağustos'ta yapılan yemekler:

Soğan çorbası

Nicoise salatası

Ciğer terrine

Dağ mantarlı quiche

Croque madame

Beef bourguinon

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