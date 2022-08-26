Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim? 25 Ağustos 2022 Masterchef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye yeni sezonu ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in son bölümünde 3. dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Başkonsoloslar için yemekler hazırlamalarını istedi. Şefler yapılan yemekleri tadımın ardından üçüncü dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için tekrar yarıştı ve 2 aday eleme potasına çıktı. İşte 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye'de kim, hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 25 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Başkonsoloslukta tarifler yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar. Değerlendirmeler sonucu Masterchef'in üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 26 Ağustos Perşmebe akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan belirledikleri ürün ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Burak dokunulmaz seçildi. Masterchef Burak dokunulmazlığı alarak eleme adaylarından birini belirledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Burak, ilk eleme adayı olarak Şeyma'yı seçti.

İkinci eleme adayı ise takım içi oylama ile Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Büşra, Dilan, Fatmanur, Kaan, Şeyma ve Gamze

MASTERCHEF 25 AĞUSTOS PERŞEMBE KONSEPT VE YEMEKLER

Masterchef günün konsepti: Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğuna yemek yapılması.

Masterchef 25 Ağustos'ta yapılan yemekler: