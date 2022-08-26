MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim? 25 Ağustos 2022 Masterchef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim? 25 Ağustos 2022 Masterchef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı?

26.08.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 2022'nin takım oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef'te 3. dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak konusu oldu. Peki, Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim? Masterchef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye kazanan takım ve eleme adayları...

Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim? 25 Ağustos 2022 Masterchef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye yeni sezonu ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in son bölümünde 3. dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Başkonsoloslar için yemekler hazırlamalarını istedi. Şefler yapılan yemekleri tadımın ardından üçüncü dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için tekrar yarıştı ve 2 aday eleme potasına çıktı. İşte 24 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye'de kim, hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

mc oylama

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 25 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Başkonsoloslukta tarifler yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar. Değerlendirmeler sonucu Masterchef'in üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

mz kazanan takım

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 26 Ağustos Perşmebe akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan belirledikleri ürün ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Burak dokunulmaz seçildi. Masterchef Burak dokunulmazlığı alarak eleme adaylarından birini belirledi.

mc burak 25

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Burak, ilk eleme adayı olarak Şeyma'yı seçti.

İkinci eleme adayı ise takım içi oylama ile Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Büşra, Dilan, Fatmanur, Kaan, Şeyma ve Gamze

kaybeden 25

MASTERCHEF 25 AĞUSTOS PERŞEMBE KONSEPT VE YEMEKLER

Masterchef günün konsepti: Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğuna yemek yapılması.

Masterchef 25 Ağustos'ta yapılan yemekler:

  • Enginar
  • Yaprak sarma
  • Kol böreği
  • Hünkarbeğendi
  • Keşkül
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Survivor yıldızının son hali şaşırttı! Estetik sonrası bambaşka biri olduEski Survivor yıldızının son hali şaşırttı! Estetik sonrası bambaşka biri oldu
Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktıŞarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı
Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayıKazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef dokunulmazlık eleme ele istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...

Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...

Gülşen'in tutuklanmasına ünlü isimlerden tepkiler! "Bir kereden bir şey olmaz diyeni..."

Gülşen'in tutuklanmasına ünlü isimlerden tepkiler! "Bir kereden bir şey olmaz diyeni..."

Maç sonuna Mesut Özil damgası!

Maç sonuna Mesut Özil damgası!

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'

Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'

İlginizi Çekebilir

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Bahçesinde bir anda karşısına çıktı! “Canlı canlı yiyecekti”

Bahçesinde bir anda karşısına çıktı! “Canlı canlı yiyecekti”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.