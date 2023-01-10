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MasterChef tarihinde bir ilk! Somer Şef canlı yayında duyurdu!

10.01.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 büyük finali bugün Tv8'de canlı yayınla gerçekleşiyor. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef 2022 sezonunun finalinde son dakikalara yaklaşıldı. Programa MasterChef'in eski yarışmacıları da konuk oldu. Somer Şef yarışmacılara müjdeyi canlı yayında verdi.

MasterChef tarihinde bir ilk! Somer Şef canlı yayında duyurdu!

MasterChef 2022 finali canlı yayınla ekranlara geliyor. Son ikiye kalan Kıvanç ve Metin şampiyon olabilmek için mücadele ediyorlar. Jüri üyelerinden Somer Şef eski yarışmacılara MasterChef tarihinde bir ilk olacak olan MasterChef All Star'ın çekileceğini duyurdu.

SOMER ŞEF CANLI YAYINDA DUYURDU

MasterChef 2022 şampiyonunun belli olması için nefesler tutuldu. Karar anı yaklaşırken jüri üyelerinden Somer Şef, yarışmacılara önümüzdeki sezon MasterChef'in olmayacağını ve programın tarihinde bir ilk olan MasterChef All Star'ın çekileceğinin müjdesini verdi.

Bu sayede eski yarışmacılar yeniden şampiyon olabilmek için mücadele edebilecekler.

Eski yarışmacılardan MasterChef Tayfun, bu müjdeye; "Eğer eşim Gamze izin verirse MasterChef All Star'a katılmak istiyorum" dedi.

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MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Koca bir sezonun sonuna gelinen yemek yarışması programı MasterChef'te bugün şampiyon belli oluyor. MasterChef 2022 şampiyonluk yarışında finale çıkmaya hak kazanan Kıvanç ve Metin yarışıyorlar. Kazanan yarışmacı Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2022'nin şampiyonu olacak.

MasterChef 10 Ocak 2022 kazananı ve yarışmanın birincisi henüz belli olmadı.

MasterChef 2022 ŞAMPİYONU kim oldu? MasterChef 2022 ŞAMPİYONU kim oldu?


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