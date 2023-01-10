MasterChef tarihinde bir ilk! Somer Şef canlı yayında duyurdu!

MasterChef 2022 finali canlı yayınla ekranlara geliyor. Son ikiye kalan Kıvanç ve Metin şampiyon olabilmek için mücadele ediyorlar. Jüri üyelerinden Somer Şef eski yarışmacılara MasterChef tarihinde bir ilk olacak olan MasterChef All Star'ın çekileceğini duyurdu.

SOMER ŞEF CANLI YAYINDA DUYURDU

MasterChef 2022 şampiyonunun belli olması için nefesler tutuldu. Karar anı yaklaşırken jüri üyelerinden Somer Şef, yarışmacılara önümüzdeki sezon MasterChef'in olmayacağını ve programın tarihinde bir ilk olan MasterChef All Star'ın çekileceğinin müjdesini verdi.

Bu sayede eski yarışmacılar yeniden şampiyon olabilmek için mücadele edebilecekler.

Eski yarışmacılardan MasterChef Tayfun, bu müjdeye; "Eğer eşim Gamze izin verirse MasterChef All Star'a katılmak istiyorum" dedi.

MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Koca bir sezonun sonuna gelinen yemek yarışması programı MasterChef'te bugün şampiyon belli oluyor. MasterChef 2022 şampiyonluk yarışında finale çıkmaya hak kazanan Kıvanç ve Metin yarışıyorlar. Kazanan yarışmacı Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2022'nin şampiyonu olacak.

MasterChef 10 Ocak 2022 kazananı ve yarışmanın birincisi henüz belli olmadı.



