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MasterChef Tayfun kimdir? Tayfun Genç nereli, kaç yaşında? Evli mi?

31.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim 2022 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde elenen isim Tayfun oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan ve Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'ye veda eden Tayfun Genç hakkında sosyal medyada araştırmalar yapılıyor. Peki, MasterChef Tayfun kimdir? İşte Masterchef Tayfun genç kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? sorularının cevapları...

MasterChef Tayfun kimdir? Tayfun Genç nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Tayfun Genç, MasterChef Türkiye yarışmasından en son elenen isim oldu. Başarılı yarışmacı, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yarışmacıların yaptıkları yemekleri tatmasının ardından hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Tayfun kimdir? İşte MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı...

TAYFUN GENÇ KİMDİR?

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Tayfun Genç, MasterChef 2022 yarışmasında ana kadroda mücadele eden yarışmacı adaylar arasındaydı. Başarısı ile ilgi toplayan Genç, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Tayfun Genç, 11 yıldır profesyonel aşçı olarak çalışıyor.

KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

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30 yaşındaki Tayfun Genç, Giresunlu'dur. Tayfun Genç, evli ve çocukludur.

ELEMELERDE YAPTIĞI YEMEKLER

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MasterChef’in birinci eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaptı. MasterChef Tayfun oylama sonucunda üç evet almıştı.

Son olarak ise çilek yaratıcılık tabağını başarıyla şeflerin beğenisine sunarak MasterChef ana kadroya katılan 9. isim olmuştu.


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